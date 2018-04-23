Убийца волховского пенсионера отправится в тюрьму на 9 лет 

Житель Волхова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в один из дней в период с 17 по 24 апреля 2018 года мужчина пришел в гости к своему знакомому, который являлся инвалидом 2 группы и имел паралич правой стороны тела.
Мужчины совместно распивали спиртные напитки, а после между ними завязалась ссора. Злоумышленник ударил своего оппонента ножом в грудь, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.