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Пенсионерка подозревается в убийстве двух человек в Красноармейском районе
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Пенсионерка подозревается в убийстве двух человек в Красноармейском районе 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Установлено, что 76-летняя женщина раньше жила в Московской области. В станицу Ивановскую к погибшим переехала жить в 2016 году. С ее слов, между ними часто происходили конфликты на бытовой почве. По версии следствия, днем 21 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры женщина из пистолета системы «ТТ», который принадлежал ей, выстрелила в затылок сначала 22-летней девушке, а затем 2 раза — в область грудной клетки и лица ее 60-летнему отцу. В результате сквозных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Супруг погибшей, который также находился в доме, вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Пенсионерку задержали. Против нее возбудили уголовное дело по двум статьям. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские, судебно-биологические, баллистическая и химическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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