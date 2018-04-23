Пенсионерка подозревается в убийстве двух человек в Красноармейском районе 

Установлено, что 76-летняя женщина раньше жила в Московской области. В станицу Ивановскую к погибшим переехала жить в 2016 году. С ее слов, между ними часто происходили конфликты на бытовой почве. По версии следствия, днем 21 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры женщина из пистолета системы «ТТ», который принадлежал ей, выстрелила в затылок сначала 22-летней девушке, а затем 2 раза — в область грудной клетки и лица ее 60-летнему отцу. В результате сквозных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Супруг погибшей, который также находился в доме, вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Пенсионерку задержали. Против нее возбудили уголовное дело по двум статьям. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские, судебно-биологические, баллистическая и химическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.