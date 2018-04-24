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В Татарстане возбудили дело из-за возгорания на нефтяной скважине
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В Татарстане возбудили дело из-за возгорания на нефтяной скважине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил охраны труда при ремонте нефтяной скважины в Альметьевском районе, сообщает СК РФ по Республике Татарстан.
По данным следствия, ночью 20 апреля 2018 года у села Верхняя Мактама Альметьевского района республики во время капитального ремонта нефтяной скважины на площади около 50 кв. м. загорелась нефтесодержащая жидкость. В результате 54-летний бурильщик капитального ремонта скважин и его 33-летний помощник получили термические ожоги. Оба мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.
"По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и охраны труда неустановленным должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис» при производстве ремонтных работ. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда)", — говорится в сообщении регионального СУСК.
На предприятии изъята необходимая документация. Проводятся следственные действия, которые установят все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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