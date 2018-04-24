В Татарстане возбудили дело из-за возгорания на нефтяной скважине

По данным следствия, ночью 20 апреля 2018 года у села Верхняя Мактама Альметьевского района республики во время капитального ремонта нефтяной скважины на площади около 50 кв. м. загорелась нефтесодержащая жидкость. В результате 54-летний бурильщик капитального ремонта скважин и его 33-летний помощник получили термические ожоги. Оба мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и охраны труда неустановленным должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис» при производстве ремонтных работ. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда)", — говорится в сообщении регионального СУСК.

На предприятии изъята необходимая документация. Проводятся следственные действия, которые установят все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.