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Генпрокуратура подсчитала осуждённых за взятки силовиков
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Генпрокуратура подсчитала осуждённых за взятки силовиков 

Говорит Москва 2 часа назад
Как говорится в официальном сообществе ведомства «ВКонтакте», ещё 108 человек из этого числа — депутаты региональных парламентов и выборных органов местного самоуправления.
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