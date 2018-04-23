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Нижегородец с «розочкой» напал на супружескую пару из-за тысячи рублей
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Нижегородец с «розочкой» напал на супружескую пару из-за тысячи рублей 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородец с «розочкой» напал на супружескую пару из-за тысячи рублейЖителю Дзержинска грозит 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В конце марта, в ночное время, мужчина напал на супружескую пару, угрожая «розочкой». Прохожие на улице спугнули злоумышленника, однако он проследовал за парой в подъезд. Преступник ранил супругов осколками разбитой бутылки, забрал тысячу рублей и скрылся с места преступления.
Но на этом, буйный нижегородец не успокоился. Он пришел в кафе «Ёрш», где поссорился с одним из посетителей и также напал на него с «розочкой». Преступник нанес мужчине множественные удары осколками стекла в шею, после чего удалился.
Сотрудники полиции вскоре задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний мужчина, ранее судимый.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы и компенсации морального ущерба в размере 500 тысяч рублей.
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