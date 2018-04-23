Нижегородец с «розочкой» напал на супружескую пару из-за тысячи рублей

Нижегородец с «розочкой» напал на супружескую пару из-за тысячи рублейЖителю Дзержинска грозит 10 лет лишения свободы в колонии особого режима . Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В конце марта, в ночное время, мужчина напал на супружескую пару, угрожая «розочкой». Прохожие на улице спугнули злоумышленника, однако он проследовал за парой в подъезд. Преступник ранил супругов осколками разбитой бутылки, забрал тысячу рублей и скрылся с места преступления.

Но на этом, буйный нижегородец не успокоился. Он пришел в кафе «Ёрш», где поссорился с одним из посетителей и также напал на него с «розочкой». Преступник нанес мужчине множественные удары осколками стекла в шею, после чего удалился.

Сотрудники полиции вскоре задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний мужчина, ранее судимый.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы и компенсации морального ущерба в размере 500 тысяч рублей.