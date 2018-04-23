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Суд признал законным приговор участнику несогласованной акции 26 марта Д. Борисову
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Суд признал законным приговор участнику несогласованной акции 26 марта Д. Борисову 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мосгорсуд признал законным приговор жителю Подмосковья Дмитрию Борисову, осужденному на год колонии, за нападение на полицейского на несогласованной акции 26 марта 2017 г. в центре столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил: решение Тверского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласил решение судья.
Защита настаивает на полной невиновности своего подзащитного. «Судом не были предоставлены все свидетели, а имеющиеся показания противоречивы и исключают вину Д. Борисова. Также не доказан сам факт нанесения Д. Борисовым удара сотруднику полиции», — сказал адвокат Николай Фомин.
Адвокат Илья Новиков добавил, что сотрудники полиции в момент задержания не сочли действия Д. Борисова опасными, а обвинения в нападении на полицейского были предъявлены ему намного позже.
Сам осужденный свою вину не признал и отрицал факт применения насилия в отношении сотрудников полиции.
В свою очередь обвинение считает приговор обоснованным и законным, опираясь на показания потерпевшего и свидетелей. «Показания потерпевшего и свидетелей, а также видео материалы с места события полностью доказывают вину Д. Борисова», — заявил прокурор.
Ранее Тверской суд столицы приговорил Д. Борисова к одному году колонии общего режима. В ходе прений сторон прокурор просил для Д. Борисова три года колонии общего режима.
По версии следствия, на несогласованной акции 26 марта 2017 г. Д. Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции.
Ранее по обвинению в нападениях на полицейских на акции 26 марта в Москве были осуждены на различные сроки лишения свободы Александр Шпаков, Юрий Кулий, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Дмитрий Крепкин.
Представители «Партии прогресса» планировали провести в центре столицы акцию 26 марта, но правительство Москвы отказало организаторам в согласовании и предложили устроить ее в гайд-парке в Сокольниках или на ул. Перерва в районе Марьино. Заявители отказались проводить мероприятия на указанных площадках и вышли в центр города. По данным столичного главка полиции, на акции задержали около 500 человек.
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