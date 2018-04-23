Суд признал законным приговор участнику несогласованной акции 26 марта Д. Борисову

«Суд постановил: решение Тверского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласил решение судья.

Защита настаивает на полной невиновности своего подзащитного. «Судом не были предоставлены все свидетели, а имеющиеся показания противоречивы и исключают вину Д. Борисова. Также не доказан сам факт нанесения Д. Борисовым удара сотруднику полиции», — сказал адвокат Николай Фомин

Адвокат Илья Новиков добавил, что сотрудники полиции в момент задержания не сочли действия Д. Борисова опасными, а обвинения в нападении на полицейского были предъявлены ему намного позже.

Сам осужденный свою вину не признал и отрицал факт применения насилия в отношении сотрудников полиции.

В свою очередь обвинение считает приговор обоснованным и законным, опираясь на показания потерпевшего и свидетелей. «Показания потерпевшего и свидетелей, а также видео материалы с места события полностью доказывают вину Д. Борисова», — заявил прокурор.

Ранее Тверской суд столицы приговорил Д. Борисова к одному году колонии общего режима . В ходе прений сторон прокурор просил для Д. Борисова три года колонии общего режима.

По версии следствия, на несогласованной акции 26 марта 2017 г. Д. Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции.