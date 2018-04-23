Угрожали кислотой: в Самаре фитнес-тренера задержали за вымогательство миллиона долларов

Самаре сотрудники полиции задержали двух местных жителей. Их подозревают в вымогательстве 1 миллиона долларов у бизнесмена. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

— На предпринимателя напали возле его дома. Спустя еще несколько дней неизвестный плеснул воду в лицо его жене. Чуть позже злоумышленники подожгли производственные здания и офис, которые принадлежали потерпевшему, — рассказала Ирина Волк

После этого участники группы несколько раз звонили бизнесмену и требовали деньги в обмен на спокойствие семьи. Они пригрозили, что в случае отказа в следующий раз вместо воды используют кислоту, а имущество предпринимателя полностью сожгут.

— Бизнесмен обратился за помощью в правоохранительные органы . Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 32-летний фитнес-тренер одного из спортивных центров Самары и его 23-летний знакомый, — добавила Ирина Волк.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Вымогателей заключили под стражу.