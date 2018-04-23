Ещё
Девятая часть осужденных коррупционеров — сотрудники правоохранительных органов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девятая часть осужденных коррупционеров — сотрудники правоохранительных органов 

pasmi.ru 2 часа назад
Среди осужденных за коррупцию в 2017 году 1,3 тысячи человек являлись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила Генпрокуратура РФ.
Тысяча оборотней в погонах
«В 2017 года судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 12,2 тысяч лиц по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Из общего количества осужденных 1,3 тысяч человек являлись должностными лицами правоохранительных органов», — говорится в сообщении главного надзорного ведомства на его странице «ВКонтакте».
Согласно сообщению, 871 были должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 108 — депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов РФ.
Напомним, что за нарушения антикоррупционных норм более 1,2 тыс. чиновников в России сняты со своих должностей в 2017 году.
pasmi.ru: последние новости
Матвиенко поторопилась с передачей Чайке контроля над следствием Борьба с коррупцией: итоги недели 16—22 апреля Экс-акционер «Росгосстрах-банка» заподозрена в хищении нескольких миллиардов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег188
Индия лишила Россию Су-57485
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»190
Москва назвала цель ударов по Сирии39
Модель Playboy обокрали в Подмосковье27
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение