Девятая часть осужденных коррупционеров — сотрудники правоохранительных органов

Тысяча оборотней в погонах

«В 2017 года судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 12,2 тысяч лиц по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Из общего количества осужденных 1,3 тысяч человек являлись должностными лицами правоохранительных органов», — говорится в сообщении главного надзорного ведомства на его странице «ВКонтакте».

Согласно сообщению, 871 были должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 108 — депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов РФ

Напомним, что за нарушения антикоррупционных норм более 1,2 тыс. чиновников в России сняты со своих должностей в 2017 году.