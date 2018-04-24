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Тюменская УК «Евродом» обворовывала жильцов
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Тюменская УК «Евродом» обворовывала жильцов 

Уральский меридиан 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Новый генеральный директор управляющей компании ООО «Евродом» обратился в прокуратуру Ленинского округа города Тюмени, в связи с задолженностью компании перед ресурсоснабжающей организацией.
В ходе проверки было установлено, что в 2017 году прежнее руководство не в полном объеме перечисляло собранные с жильцов денежные средства за отопление и тепловую энергию для целей горячего водоснабжения АО «УТСК», что и привело к образованию задолженности. Размер ущерба, причиненный в результате указанных действий управляющей компании, составил свыше 1 миллиона рублей.
«Материалы проверки были переданы в УМВД России по городу Тюмени, где по ним возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере (пункт «б» часть 2 статьи 165 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в областной прокуратуре.
Расследование находится на контроле прокуратуры.
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