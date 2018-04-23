Ещё
Женщина скончалась от побоев сожителя в Дальнеконстантиновском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина скончалась от побоев сожителя в Дальнеконстантиновском районе 

В городе N 32 минуты назад
Фото: В городе N
Как сообщает региональный Следственный комитет, 17 апреля между гражданскими супругами произошла ссора. Словесной перепалкой дело не обошлось, нетрезвый мужчина избил свою сожительницу.
Женщина не сразу обратилась к медикам, ее госпитализировали только на третий день после происшествия. Спасти потерпевшую не удалось, от полученных ранений 57-летняя женщина скончалась.
По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний сожитель погибшей. Ему предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал. Мужчина нигде не работал, жил на пенсию гражданской жены.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Напомним, жителя Борского района обвиняют в убийстве односельчанина из-за оскорбления.
В городе N: последние новости
Олег Кондрашов проходит за границей послеоперационную реабилитацию Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода арестован за взятку В Решетихе подросток-инвалид чуть не зарезал соседа за грязь на кухне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован383
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»125
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Масляков резко пригрозил Светлакову319
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение