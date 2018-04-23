Женщина скончалась от побоев сожителя в Дальнеконстантиновском районе

Как сообщает региональный Следственный комитет, 17 апреля между гражданскими супругами произошла ссора. Словесной перепалкой дело не обошлось, нетрезвый мужчина избил свою сожительницу.

Женщина не сразу обратилась к медикам, ее госпитализировали только на третий день после происшествия. Спасти потерпевшую не удалось, от полученных ранений 57-летняя женщина скончалась.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний сожитель погибшей. Ему предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал. Мужчина нигде не работал, жил на пенсию гражданской жены.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напомним, жителя Борского района обвиняют в убийстве односельчанина из-за оскорбления.