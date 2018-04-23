В Башкирии мужчина поджег иномарку старшей сестры

В Дуванском районе республики между родными братом и сестрой разгорелся скандал. В пылу спора 37-летний мужчина схватил пятилитровую канистру с бензином и облил автомобиль 48-летней сестры. Иномарка Chevrolet мгновенно вспыхнула. В отчаянии владелица бросилась звонить полиции и пожарным.

— Оперативники прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Мужчина сразу во всем признался, — рассказали в МВД республики.

Виновник преступления объяснил, что у него сдали нервы, о поступке он сожалеет, а перед старшей сестрой раскаивается. Сейчас мужчине грозит наказание по уголовному делу.