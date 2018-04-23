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В Башкирии мужчина поджег иномарку старшей сестры
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В Башкирии мужчина поджег иномарку старшей сестры 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Дуванском районе республики между родными братом и сестрой разгорелся скандал. В пылу спора 37-летний мужчина схватил пятилитровую канистру с бензином и облил автомобиль 48-летней сестры. Иномарка Chevrolet мгновенно вспыхнула. В отчаянии владелица бросилась звонить полиции и пожарным.
— Оперативники прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Мужчина сразу во всем признался, — рассказали в МВД республики.
Виновник преступления объяснил, что у него сдали нервы, о поступке он сожалеет, а перед старшей сестрой раскаивается. Сейчас мужчине грозит наказание по уголовному делу.
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