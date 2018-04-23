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Мужчине, который задушил жену и поджег квартиру с ребенком в Лысьве, продлили арест на два месяца
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Мужчине, который задушил жену и поджег квартиру с ребенком в Лысьве, продлили арест на два месяца 

59.ru 36 минут назад
Фото: 59.ru
Житель Лысьвы, который убил супругу и поджег квартиру с двухлетним ребенком, останется в СИЗО до июня. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
— Суд продлил арест до 27 июня, — сообщили 59.ru в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. — Также закончилась психиатрическая экспертиза.
Пожар в квартире в одном из домов в Лысьве произошел вечером 27 декабря прошлого года. Прибывшие спасатели нашли в квартире 24-летнюю хозяйку с признаками насильственной смерти и ее двухлетнего сына. Мальчика вынесли из горящей квартиры живым, но ребенок умер в машине скорой помощи.
Следователи выяснили, что перед пожаром между хозяйкой квартиры и её 24-летним супругом произошел конфликт, во время которого молодой человек набросился на девушку и задушил её. После этого он открыл вентиль газовой плиты, поджег ветошь, закрыл квартиру, оставив там своего двухлетнего сына, и скрылся.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть женщины наступила в результате удушения, мальчик скончался от отравления угарным газом.
Ранее в Перми суд еще на два месяца продлил арест водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП. В страшной аварии погиб школьник.
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