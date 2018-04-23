Ещё
20-летний житель Унинского района задушил свою бабушку полиэтиленовым пакетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20-летний житель Унинского района задушил свою бабушку полиэтиленовым пакетом 

Vyatka-grad.ru 39 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины 1942 г.р., то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.
17 апреля в Зуевский МСО СУ СКР по Кировской области поступила информация об обнаружении тела женщины 1942 г.р. Предварительной причиной смерти явилась асфиксия.
С целью установления всех обстоятельств произошедшего на место выехала следственно — оперативная группа в составе сотрудников СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области.
«По версии следствия, молодой человек 1997 г.р., проживающий со своей бабушкой 1942 г.р. в Унинском районе Кировской области, часто конфликтовал с последней. Накануне между ними вновь возникла ссора на бытовой почве, в ходе которой молодой человек накинул полиэтиленовый пакет на голову бабушки и удерживал его так несколько минут. Утром, вернувшись с работы, он обнаружил ее без признаков жизни», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Изначально подозреваемый отрицал свою причастность к смерти бабушки, однако благодаря работе правоохранительных органов он признал свою вину. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Характеризуется молодой человек в целом удовлетворительно, ранее не судим, на учетах в профилактических органах не состоял. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — arantv.az
Vyatka-grad.ru: последние новости
Подросток, избивший инвалида в Кирово-Чепецке, помещен под домашний арест, а девушку отправили в спецучреждение В Омутнинске мужчина ворвался в чужой дом и, угрожая ножом, насильно забрал сожительницу хозяина дома с собой В Лузском районе полицейские раскрыли кражу шубы у пенсионера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован383
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»125
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Масляков резко пригрозил Светлакову319
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение