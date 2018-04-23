20-летний житель Унинского района задушил свою бабушку полиэтиленовым пакетом

17 апреля в Зуевский МСО СУ СКР по Кировской области поступила информация об обнаружении тела женщины 1942 г.р. Предварительной причиной смерти явилась асфиксия.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего на место выехала следственно — оперативная группа в составе сотрудников СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области.

«По версии следствия, молодой человек 1997 г.р., проживающий со своей бабушкой 1942 г.р. в Унинском районе Кировской области, часто конфликтовал с последней. Накануне между ними вновь возникла ссора на бытовой почве, в ходе которой молодой человек накинул полиэтиленовый пакет на голову бабушки и удерживал его так несколько минут. Утром, вернувшись с работы, он обнаружил ее без признаков жизни», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Изначально подозреваемый отрицал свою причастность к смерти бабушки, однако благодаря работе правоохранительных органов он признал свою вину. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Характеризуется молодой человек в целом удовлетворительно, ранее не судим, на учетах в профилактических органах не состоял. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — arantv.az