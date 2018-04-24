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Мужчина более пяти лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
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Мужчина более пяти лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники полиции задержали 30‐летнего жителя Армении, который с декабря 2012 года по март 2018 года развращал несовершеннолетнюю племянницу в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
О случившемся в полицию 20 апреля заявила
32-летняя
мать девочки. Она рассказала, что ее дочь 2007 года рождения стала жертвой педофила. Позже правоохранители задержали извращенца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции задержали жителя Санкт‐Петербурга, который развратил двух подростков. Проводится расследование.
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