Мужчина более пяти лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу

Сотрудники полиции задержали 30‐летнего жителя Армении , который с декабря 2012 года по март 2018 года развращал несовершеннолетнюю племянницу в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

О случившемся в полицию 20 апреля заявила

32-летняя

мать девочки. Она рассказала, что ее дочь 2007 года рождения стала жертвой педофила. Позже правоохранители задержали извращенца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали жителя Санкт‐Петербурга, который развратил двух подростков. Проводится расследование.