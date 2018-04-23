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В колонию общего режима отправил суд участника дерзкого ограбления в Вытегре
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В колонию общего режима отправил суд участника дерзкого ограбления в Вытегре 

Вологда.рф 41 минуту назад
Фото: Вологда.рф
На 2,5 года в колонию общего режима отправил вытегорский суд жителя Санкт-Петербурга. Вместе с подельниками мужчина ограбил крупное деревообрабатывающее предприятие района.
Как сообщает областная прокуратура, происшествие случилось в ночь с 13 на 14 августа прошлого года в поселке Белый ручей. Здесь располагалось административное здание деревообратабывающей компании. Пятеро мужчин, зная, что в помещении бухгалтерии находится сейф с крупной суммой денег, решили ограбить его. Преступники отключили сигнализацию и систему видеонаблюдения, пробрались по лестнице на второй этаж, выкрали тяжелый сейф и увезли его. Распиленный металлический шкаф полицейские позднее нашли в ближайшей лесополосе. Добычей подельников стали более 800 тысяч рублей, которые составляли зарплату сотрудников предприятия.
Найти преступников удалось по частично работающей камере наблюдения, отпечаткам от автомобильных шин и краске, частицы которой обнаружили в автомобиле грабителя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение в крупном размере». Имена подельников до сих пор не известны.
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