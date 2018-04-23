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В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в краже из большегруза
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В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в краже из большегруза 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
В дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» обратился сотрудник одного из обществ с ограниченной ответственностью с заявлением о краже товарно-материальных ценностей с большегрузного автомобиля.
В ходе разбирательства установлено, что потерпевшая фирма занимается транспортировкой бытовой техники с оптовых складов в сетевые гипермаркеты. Во время очередной поставки товара сотрудник принимающей фирмы не досчитался 250 микроволновых печей на общую сумму более 730 000 рублей и сообщил об этом руководителям компании-поставщика.
По данному заявлению было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к совершению кражи троих жителей Тверской области, один из которых, работал в фирме водителем-дальнобойщиком. Он сообщил своим подельникам о перевозимом товаре. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленники перегнали автомобиль с товаром в специально оборудованный бокс, расположенный на закрытой территории в городе Вышний Волочек, где вскрыли с контейнера пломбу и похитили часть перевозимого товара. После этого фигуранты распределили оставшиеся внутри контейнера упаковки таким же образом, как при загрузке и опечатали контейнер поддельной пломбой. Затем с оставшейся в контейнере частью товара водитель отправился в пункт назначения. Похищенное имущество подозреваемые реализовали на территории региона.
В настоящее время трое жителей города Вышний Волочек в возрасте от 35 до 37 лет задержаны сотрудниками МО МВД России «Вышневолоцкий» и в порядке статей 91 и 92 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания.
В ходе обыска полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также денежные средства, добытые преступным путем. Расследование уголовного дела продолжается.
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