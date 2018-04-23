Костромич нарушил сразу несколько заповедей во время похищения святыни

Преступление произошло в Галичском районе.

Как нам стало известно, в июле прошлого года мужчина узнал, что его двоюродный брат переехал к своей знакомой и оставил свой дом без присмотра. Тогда злоумышленник взломал замок и украл икону Казанской Божьей матери.

Как сообщает МВД России по Костромской области , после этого святой образ он продал знакомому антиквару, а деньги потратил на спиртное. Таким образом, костромичи не только совершил кражу, но и обидел собственного родственника, а потом злоупотребил спиртным — в общем, нарушил несколько заповедей.

Через несколько дней владелец дома пришёл проверить свои апартаменты и увидел сорванный замок. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию.

Подозреваемый сознался в преступлении. Сейчас уголовное дело передали в суд.

За подобное преступление по закону грозит до 6 лет лишения свободы.