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Костромич нарушил сразу несколько заповедей во время похищения святыни
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Костромич нарушил сразу несколько заповедей во время похищения святыни 

Kostroma.Today 40 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Преступление произошло в Галичском районе.
Как нам стало известно, в июле прошлого года мужчина узнал, что его двоюродный брат переехал к своей знакомой и оставил свой дом без присмотра. Тогда злоумышленник взломал замок и украл икону Казанской Божьей матери.
Как сообщает МВД России по Костромской области, после этого святой образ он продал знакомому антиквару, а деньги потратил на спиртное. Таким образом, костромичи не только совершил кражу, но и обидел собственного родственника, а потом злоупотребил спиртным — в общем, нарушил несколько заповедей.
Через несколько дней владелец дома пришёл проверить свои апартаменты и увидел сорванный замок. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию.
Подозреваемый сознался в преступлении. Сейчас уголовное дело передали в суд.
За подобное преступление по закону грозит до 6 лет лишения свободы.
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