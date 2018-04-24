В Челябинске задержали мужчину «заминировавшего» ТРК «Горки»

В полицию города Челябинска 23 апреля 2018 года поступило сообщение от администрации торгово-развлекательного комплекса о том, что неизвестный мужчина, сообщил о минирование ТРК.

Прибывшими на место полицейскими совместно с другими силовыми ведомствами проведен осмотр здания, в результате которого опасных предметов не обнаружено.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции изучены видеозаписи с камер наблюдения установлены приметы предполагаемого подозреваемого.

«В рамках комплекса мероприятий участковым уполномоченным полиции ОП «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску по приметам задержан ранее неоднократно судимый местный житель, 1974 года рождения. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские информируют граждан о том, что 11.01.2018 года в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ внесены изменения, а именно ужесточена ответственность за совершение данного вида преступлений.

«…Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет.

Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры, под которыми понимаются объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, либо повлекшее причинение ущерба свыше 1 млн рублей влечет за собой наложение штрафа до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.