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В Калининградской области вынесен приговор по делу о взятках начальнику отделения УФМС
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В Калининградской области вынесен приговор по делу о взятках начальнику отделения УФМС 

RT на русском 1 час назад
Жителя города Советска признали виновным в даче взяток начальнику отделения УФМС России по Калининградской области, сообщает «Янтарный край».
Неманская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по соответствующему уголовному делу.
В ходе предварительного следствия установлено, что с 2011 по 2014 годы подозреваемый неоднократно действовал в интересах иностранных граждан и лиц без гражданства, не осведомлённых о преступном характере его намерений, и передавал начальнику отделения УФМС по Неманскому району взятки в размере от €2 тыс. до €5 тыс. за заведомо незаконное оформление общегражданских и заграничных паспортов.
Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 725,76 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона. Приговор вступил в силу.
Ранее Nation News сообщало, что инспектора Россельхознадзора задержали после получения взятки в Новосибирской области.
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