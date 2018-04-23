В Калининградской области вынесен приговор по делу о взятках начальнику отделения УФМС

Неманская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по соответствующему уголовному делу.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 2011 по 2014 годы подозреваемый неоднократно действовал в интересах иностранных граждан и лиц без гражданства, не осведомлённых о преступном характере его намерений, и передавал начальнику отделения УФМС по Неманскому району взятки в размере от €2 тыс. до €5 тыс. за заведомо незаконное оформление общегражданских и заграничных паспортов.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима , а также к штрафу в размере 725,76 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона. Приговор вступил в силу.