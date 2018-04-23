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Сотрудник тольяттинского СИЗО обвиняется в получении взятки
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Сотрудник тольяттинского СИЗО обвиняется в получении взятки 

Волга Ньюс 53 минуты назад
По версии следствия, старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области получил от осужденного посредством перечисления на карту 61 тыс. руб. в качестве взятки за предоставление в пользование сотового телефона, а также за общее покровительство.
Обвиняемый вину в совершении данного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался.
Органом следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Самарской области.
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