Сотрудник тольяттинского СИЗО обвиняется в получении взятки

По версии следствия, старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области получил от осужденного посредством перечисления на карту 61 тыс. руб. в качестве взятки за предоставление в пользование сотового телефона, а также за общее покровительство.

Обвиняемый вину в совершении данного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался.

Органом следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Самарской области.