Отдел уголовного розыска Западного округа признан лучшим в городе

По итогам минувшего года среди окружных подразделений уголовного розыска лучшим был признан отдел Управления внутренних дел по ЗАО. Возглавляет его полковник полиции Александр Чубаркин.

— У нас имеются в активе дела громкие, широко прозвучавшие, а есть такие, раскрыть которые для нас было делом принципа. Например, каково сотруднику полиции узнать об избиении и ограблении пожилой женщины, фактически, бабушки?

К 76-летней пенсионерке, проживающей на Мякининской улице, заявились два «молодца». Осмотрелись, освоились, поняли, что женщина никого не ждёт и никто им помешать не сможет, и только затем принялись избивать её, требуя выдать имеющиеся в квартире деньги. После чего скрылись с тремястами тысячами рублей. Узнав о происшествии, мы сразу объявили «Перехват», стали устанавливать личности подонков. И вскоре задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее не судимый 24-летний житель Краснодарского края

Или вот другой случай с пожилыми женщинами, но уже выступавшими в роли мошенниц. К нам поступили обращения от жителей округа о совершении в их отношении мошенничества, замаскированной сделки о купле-продаже недвижимости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что две женщины в годах, одна из которых приезжая из Краснодарского края, представляясь сотрудницами одной из крупнейших строительных компаний (риэлтером и бухгалтером), предлагали приобрести потерпевшим по заниженной стоимости жилые и нежилые помещения в строящихся объектах компании. После заключения предварительных договоров купли-продажи объектов злоумышленницы скрывались с полученными деньгами. Выручка аферисток составляла до 40 млн рублей с каждого клиента. Задержав их, мы выяснили, что злоумышленницы причастны к совершению нескольких десятков аналогичных эпизодов, общий материальный ущерб от которых составил более 200 млн рублей.

Но мужчины в негативном плане «проявляли» себя конечно чаще. Например, в прошлом году прошла череда квартирных краж. Вообще, надо заметить, что для округа, как и для Москвы в целом, борьба с имущественными преступлениями является наиболее актуальной, в прошлом году их зарегистрировали больше половины от всех совершённых. Вот и здесь, пока потерпевшие из числа жителей округа были в отъезде, из их квартир, расположенных на первых этажах домов, похищались денежные средства, ноутбуки, фотоаппараты, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Общий материальный ущерб составил более 2 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого и задержали его в Сумском проезде. Им оказался ранее судимый 28-летний уроженец ближнего зарубежья. Во время обыска по месту проживания задержанного и в ходе осмотра его автомобиля полицейскими обнаружены похищенные вещи, которые злоумышленник не успел реализовать. По версии следствия, мужчина путём отжатия оконных рам незаконно проникал в квартиры, похищал ценности и скрывался на автомобиле. Гражданин задержан и сейчас находится под стражей.

Или вот, например, поступило сообщение о разбойном нападении на салон сотовой связи, расположенный на Мичуринском проспекте. На месте установили, что двое неизвестных вошли в офис и, угрожая оружием заявителю и его жене, потребовали отдать все денежные средства из кассы. Администратор передал им имеющиеся в наличии 85 тысяч рублей. Уходя, один из злоумышленников ещё и распылил содержимое газового баллона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники задержали одного из подозреваемых — 46-летнего жителя Москвы. Взяли под стражу, соучастник — в розыске.

— Штат окружного отдела — 135 человек. К ним надо добавить ещё 155 сотрудников территориальных подразделений. Достаточно ли этого на без малого полтора миллиона жителей округа? Как видите, справляемся с учётом значительной помощи самого населения: ваша газета уже публиковала примеры настоящего гражданского мужества со стороны жителей округа, иногда — совсем подростков, действующих с нами заодно.

— Стабильно лучшим на протяжении ряда лет, как в пределах округа, так и по городу, является наша первая ОРЧ (с литерой «Л»), выходцем из которого являюсь я сам. Возглавляет его мой заместитель полковник полиции Гулиев Логман Гуламгусейн-оглы. Лучшие цифры показывает именно эту ОРЧ — раскрытие убийств и других наиболее тяжких преступлений. Говоря о женщинах, трудящихся в отделе, хочется отметить ветерана службы, человека, о котором ваша газета уже писала, заместителя начальника 2-й ОРЧ полковника полиции Екатерину Хесину. Более тридцати лет жизни отдала службе Екатерина Михайловна, и её рабочий опыт бесценен.

В заключение руководитель рассказал «пару слов» о себе:

— Выбирая жизненный путь, не метался, поскольку службу в полиции считаю призванием. В 2000-м, закончив Московский институт МВД РФ , пришёл на службу в ЦРУБОП. Вплоть до реорганизации трудился в его подразделениях по противодействию межрегиональным ОПГ, по освобождению заложников. Затем — уголовный розыск родного Западного административного округа. Здесь в 2003-м начал опером, прошагав ступеньки карьерной лестницы, в 2008-м стал начальником отделения, в 2012-м — начальником ОРЧ, а полтора года назад возглавил отдел.

Режим работы у всех нас соответствует оперативной обстановке, и чем активнее поработаем, тем спокойнее она будет. В числе жизненных интересов — бокс, борьба, чтение. Много времени проводим в родном коллективе и за пределами рабочего дня — спорт и отдых вместе. Может, ещё и в этом секрет нашего общего успеха?