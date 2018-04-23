Воронежец пойдет под суд за добровольную половую связь со школьницей

22-летний воронежец пойдет под суд за половую связь со школьницей, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 23 апреля.

В добровольную половую связь парень вступил со школьницей, которой на тот момент было меньше 16 лет. Об их отношениях стало известно, когда девушка забеременела. Тогда же воронежец оказался под следствием, а теперь пойдет под суд.

«Освещая подобные истории, следственные органы в очередной раз поднимают проблему нарушения прав несовершеннолетних, привлекая внимание общественности к защите детей от преступных посягательств и напоминая о неотвратимости наказания за подобные деяния, на первый взгляд кажущиеся «безобидными», но на самом деле наносящие урон нормальному физиологическому и психологическому развитию подростка», — сообщили в пресс-службе ведомства.