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Воронежец пойдет под суд за добровольную половую связь со школьницей
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Воронежец пойдет под суд за добровольную половую связь со школьницей 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
22-летний воронежец пойдет под суд за половую связь со школьницей, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 23 апреля.
В добровольную половую связь парень вступил со школьницей, которой на тот момент было меньше 16 лет. Об их отношениях стало известно, когда девушка забеременела. Тогда же воронежец оказался под следствием, а теперь пойдет под суд.
«Освещая подобные истории, следственные органы в очередной раз поднимают проблему нарушения прав несовершеннолетних, привлекая внимание общественности к защите детей от преступных посягательств и напоминая о неотвратимости наказания за подобные деяния, на первый взгляд кажущиеся «безобидными», но на самом деле наносящие урон нормальному физиологическому и психологическому развитию подростка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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