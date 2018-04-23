Ещё
В Казани задержали банду вымогателей из Узбекистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани задержали банду вымогателей из Узбекистана 

Российская Газета 2 часа назад
Трое граждан Узбекистана задержаны в Казани по подозрению в вымогательстве крупной суммы.
Жители среднеазиатской республики, как сообщает «Интерфакс», входили в преступную группу из пяти человек.
Под видом сотрудников Службы государственной безопасности они некоторое время назад пришли в дом бывшего директора предприятия в Бухарской области и заявили о возбужденном против него уголовном деле. Затем они потребовали один миллион долларов США в обмен на прекращение преследования. Получив половину этой суммы, злоумышленники скрылись.
Двоих предполагаемых преступников поймали на родине. Трое успели уехать из страны, их обнаружили и задержали в Казани.
В настоящее время решается вопрос о выдаче подозреваемых узбекской стороне.
Российская Газета: последние новости
В США объявила голодовку обвиняемая в убийстве россиянка Россиянин задержан в Норвегии после обыска Устроивший стрельбу в Нэшвилле хотел встретиться с Трампом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег188
Индия лишила Россию Су-57485
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»190
Москва назвала цель ударов по Сирии39
Модель Playboy обокрали в Подмосковье27
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение