В Казани задержали банду вымогателей из Узбекистана

Трое граждан Узбекистана задержаны в Казани по подозрению в вымогательстве крупной суммы.

Жители среднеазиатской республики, как сообщает «Интерфакс», входили в преступную группу из пяти человек.

Под видом сотрудников Службы государственной безопасности они некоторое время назад пришли в дом бывшего директора предприятия в Бухарской области и заявили о возбужденном против него уголовном деле. Затем они потребовали один миллион долларов США в обмен на прекращение преследования. Получив половину этой суммы, злоумышленники скрылись.

Двоих предполагаемых преступников поймали на родине. Трое успели уехать из страны, их обнаружили и задержали в Казани.

В настоящее время решается вопрос о выдаче подозреваемых узбекской стороне.