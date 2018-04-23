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Мужчина получил штраф более чем на два миллиона рублей за добычу рачков
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Мужчина получил штраф более чем на два миллиона рублей за добычу рачков 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Новый Омск
Суд обязал жителя Омской области, который незаконно добыл более трех тонн рачков, выплатить свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщило издание Gorod55.ru.
По информации прокуратуры Омской области, в октябре 2016 года житель Азовского района Омской области добыл около 3,2 тонны мормыша из соленого озера Эбейты, не имея никакого разрешения на добычу водного биологического ресурса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ранее Москаленский райсуд приговорил омича к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на один год и девять месяцев. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб более чем на 2,1 миллиона рублей, однако не планировал выплачивать штраф. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с фигуранта указанную сумму. Исполнение судебного решения будет проконтролировано надзорными органами.
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