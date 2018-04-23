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В Советском в суд передано дело об убийстве двух женщин, найденных на пожаре
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В Советском в суд передано дело об убийстве двух женщин, найденных на пожаре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Советском в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, убившего двух женщин. Тела его жертв были найдены во время тушения пожара в расселенном доме по улице Котовского в мае 2017 года.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу по обвинению вышеуказанного мужчины в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 стати 105 УК РФ («убийство двух лиц»), утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
По версии следствия, мужчина вместе с двумя женщинами пришел в расселенный дом по для распития спиртного. Во время возникшего конфликта он нанес им ножевые ранения, а дом поджег.
Фото Евгения Поторочина
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