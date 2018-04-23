В Советском в суд передано дело об убийстве двух женщин, найденных на пожаре

В Советском в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, убившего двух женщин. Тела его жертв были найдены во время тушения пожара в расселенном доме по улице Котовского в мае 2017 года.

По версии следствия, мужчина вместе с двумя женщинами пришел в расселенный дом по для распития спиртного. Во время возникшего конфликта он нанес им ножевые ранения, а дом поджег.