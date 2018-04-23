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В Славянском районе после продажи мопеда бывший хозяин заявил об угоне
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В Славянском районе после продажи мопеда бывший хозяин заявил об угоне 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Мопед находился под арестом из-за кредитного долга и продавать его владелец не имел права.
Хитрую комбинацию разработал 34-летний житель Славянского района. Он продал мопед, который арестовали за долги приставы, и сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Якобы мопед похитили, пока он ходил в магазин. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.
Полицейские провели проверку, в ходе которой скоро обнаружилось, что новый владелец мопед приобрел за деньги, а не угнал. Бывший хозяин сознался в содеянном и объяснил свой поступок желанием избежать наказания за продажу арестованного за кредиты имущества. Теперь к его проблемам прибавилось уголовное дело по ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»), санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
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