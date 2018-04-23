В Славянском районе после продажи мопеда бывший хозяин заявил об угоне

Мопед находился под арестом из-за кредитного долга и продавать его владелец не имел права.

Хитрую комбинацию разработал 34-летний житель Славянского района. Он продал мопед, который арестовали за долги приставы, и сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Якобы мопед похитили, пока он ходил в магазин. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку, в ходе которой скоро обнаружилось, что новый владелец мопед приобрел за деньги, а не угнал. Бывший хозяин сознался в содеянном и объяснил свой поступок желанием избежать наказания за продажу арестованного за кредиты имущества. Теперь к его проблемам прибавилось уголовное дело по ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»), санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.