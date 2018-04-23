Двое разбойников из Узбекистана отправились в тюрьму во Владивостоке

Их осудили за грабёж и разбой.

Первомайским районным судом города Владивостока вынесен приговор по обвинению двоих уроженцев Узбекистана в совершении серии грабежей и разбоев.

Ранее в дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение от жителя краевого центра об ограблении.

Следователями было установлено, что на потерпевшего в подъезде дома на улице Калинина напали неизвестные молодые люди и с применением насилия открыто похитили сумку с деньгами и два мобильных телефона. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 900 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны уроженцы Узбекистана в возрасте 26 и 24 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и сознались еще в восьми аналогичных преступлениях.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и статьей 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой).

Следователем был проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовных дел к совершению серии корыстно-насильственных преступлений.