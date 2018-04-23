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Героин обнаружили у мужчины в Одинцове
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Героин обнаружили у мужчины в Одинцове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело в отношении мужчины, у которого обнаружили почти 3 грамма героина, возбудили в подмосковном Одинцове, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В городе Одинцово, Можайское шоссе, 21 апреля 2018 года в 16:50 установлен и доставлен в полицию мужчина 1988 года рождения, у которого при личном досмотре, обнаружено и изъято 2,88 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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