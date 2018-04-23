Героин обнаружили у мужчины в Одинцове

«В городе Одинцово, Можайское шоссе, 21 апреля 2018 года в 16:50 установлен и доставлен в полицию мужчина 1988 года рождения, у которого при личном досмотре, обнаружено и изъято 2,88 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).