Героин изъяли у мужчины в Одинцове

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Одинцове мужчину, у которого обнаружили более 2,5 граммов героина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

«В городе Одинцово, улица Маршала Жукова, 21 апреля 2018 года в 16:45 установлен и доставлен в полицию гражданин 1979 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,7 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).