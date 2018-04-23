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Героин изъяли у мужчины в Одинцове
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Героин изъяли у мужчины в Одинцове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в подмосковном Одинцове мужчину, у которого обнаружили более 2,5 граммов героина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В городе Одинцово, улица Маршала Жукова, 21 апреля 2018 года в 16:45 установлен и доставлен в полицию гражданин 1979 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,7 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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