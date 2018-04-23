Балахнинская чиновница арестована по делу о сносе местного дома культуры

Первый заместитель главы администрации Балахнинского района Нижегородской области Елена Бутусова арестована по обвинению в превышении должностных полномочий (п. « в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону.

Речь идет об уголовном деле о сносе здания дома культуры транспортного управления Чернораменского торфотреста. По версии следствия, в июне 2015 года обвиняемая, узнав, что депутат земского собрания Владимир Глушков желает приобрести муниципальное здание и прилегающий к нему участок со сквером площадью 1,2 га, не подлежащий передаче в частную собственность, незаконно провела процедуру их приватизации. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 37,3 млн рублей.

«Впоследствии здание дома культуры было снесено, зеленые насаждения сквера частично уничтожены, а на земельном участке возведен объект торговли — очередной торговый центр», — отмечается в сообщении.

Напомним, что Владимир Глушков и его брат, депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков являются обвиняемыми по другому уголовному делу — о мошенничестве при реконструкции здания автостанции в Балахне. В настоящее время они находятся в международном розыске, суд вынес решение об их заочном аресте. По делу балахнинской автостанции арестован также заместитель главы администрации Дмитрий Валатин.

Фото: balakhna.nn.ru.