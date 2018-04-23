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Задержаны жители Самары, незаконно обналичившие около 220 млн рублей
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Задержаны жители Самары, незаконно обналичившие около 220 млн рублей 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Как сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина, следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых — 38-летняя женщина, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения.
Ими была разработана схема, по которой безналичные деньги от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги подпольные «банкиры» удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.
По имеющимся сведениям, таким образом, было незаконно обналичено около 220 млн рублей, а размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей.
Незаконная банковская деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии. Сотрудниками правоохранительных органов изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемые для обналичивания денег.
В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает Максимальное наказание за подобные преступления — до семи лет лишения свободы на срок.
Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны, двое соучастников находятся под подпиской о невыезде.
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