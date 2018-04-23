Пьяный рязанец застрелил в Захаровском районе белого аиста

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в отстреле особи белого аиста, занесенного в Красную книгу России , сообщает пресс-служба регионального УМВД

23 апреля полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота» в отношении 27-летнего жителя Захаровского района.

Установлено, утром 12 апреля во время рейда в окрестностях села Фурсово полицейские выявили отстрел особи белого аиста. Пьяного злоумышленника задержали на месте преступления. До этого мужчина, заметив приближение полицейских, спрятал тело застреленной птицы, но сотрудники полиции обнаружили ее.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. У задержанного изъяли охотничье ружье. Проводиться расследование.

Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.