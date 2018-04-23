СК: воронежец зарезал сожительницу из-за ее любви к спиртному

52-летний местный житель попал под следствие за убийство 55-летней сожительницы, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Изрезанное тело женщины нашли 20 апреля в ее доме по улице Красина села Бондарево Кантемировского района. Оказалось, что за день до этого гражданские супруги в нетрезвом состоянии вернулись домой от гостей. Женщина хотела продолжить «отмечать», но ее сожитель был против. Тогда мужчина схватил нож и ударил им гражданскую жену в грудь. Ранения оказались смертельными.