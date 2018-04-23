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СК: воронежец зарезал сожительницу из-за ее любви к спиртному
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СК: воронежец зарезал сожительницу из-за ее любви к спиртному 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
52-летний местный житель попал под следствие за убийство 55-летней сожительницы, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Изрезанное тело женщины нашли 20 апреля в ее доме по улице Красина села Бондарево Кантемировского района. Оказалось, что за день до этого гражданские супруги в нетрезвом состоянии вернулись домой от гостей. Женщина хотела продолжить «отмечать», но ее сожитель был против. Тогда мужчина схватил нож и ударил им гражданскую жену в грудь. Ранения оказались смертельными.
Пока идет расследование, предполагаемый преступник находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюремного срока.
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