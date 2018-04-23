Нижегородец-тунеядец до смерти избил сожительницу

фото из архива редакцииНижегородец-тунеядец до смерти избил сожительницуНижегородец до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 17 апреля в ходе бытовой ссоры, 57-летний мужчина жестоко избил свою сожительницу. Пострадавшая обратилась в больницу только спустя два дня, однако состояние женщины было критическим, врачи не смогли ее спасти.

В скором времени, подозреваемого задержали. Мужчина в день убийства был сильно пьян. Он не работал, жил на пенсию погибшей.

Возбуждено уголовное дело.