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Нижегородец-тунеядец до смерти избил сожительницу
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Нижегородец-тунеядец до смерти избил сожительницу 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииНижегородец-тунеядец до смерти избил сожительницуНижегородец до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 17 апреля в ходе бытовой ссоры, 57-летний мужчина жестоко избил свою сожительницу. Пострадавшая обратилась в больницу только спустя два дня, однако состояние женщины было критическим, врачи не смогли ее спасти.
В скором времени, подозреваемого задержали. Мужчина в день убийства был сильно пьян. Он не работал, жил на пенсию погибшей.
Возбуждено уголовное дело.
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