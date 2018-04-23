Генпрокуратура: Каждый девятый осужденный в 2017 году коррупционер в РФ работал в правоохранительных органах

В числе осужденных за коррупцию в прошлом году российских граждан более тысячи человек являлись сотрудниками правоохранительных органов . Об этом на своей странице в социальной сообщает Генеральная прокуратура РФ «В 2017 года судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 12,2 тысяч лиц по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Из общего количества осужденных 1,3 тысяч человек являлись должностными лицами правоохранительных органов», — говорится, в частности, в сообщении. Кроме того, как отмечает ведомство, среди этих лиц 871 представляли органы госвласти и местного самоуправления, а 108 были депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов РФ