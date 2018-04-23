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93-летнюю бабушку-ветерана ВОВ в Башкирии избили и ограбили четверо мужчин
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93-летнюю бабушку-ветерана ВОВ в Башкирии избили и ограбили четверо мужчин 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Ночью в январе этого года четверо друзей распивали спиртное в селе Октябрьское Уфимского района. Один из них предложил ограбить 93-летнюю пенсионерку, которой он ранее помогал по хозяйству. Она была инвалидом 2 группы, плохо слышала.
Взломав ломом окно в её доме, они связали и избили пожилую хозяйку, затем похитили медали и награды, деньги и продукты. Среди «трофеев» оказались медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие.
Когда грабители ушли, бабушка сумела освободиться от верёвок и позвонить знакомым.
Мужчины не успели сбыть награды, их задержали полицейские. Они обвиняются в совершении грабежа по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия. Трое ранее были судимы. Все признали вину. Находятся под стражей.
Уголовное дело направлено в Уфимский районный суд.
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