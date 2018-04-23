Мать отбила шестилетнего сына от отца‐насильника

31‐летнего жителя Красноярска задержали правоохранительные органы . Мужчину подозревают в сексуальном насилии над шестилетним сыном. Об этом сообщила пресс‐служба МУ МВД России «Красноярское».

Инцидент случился накануне, 22 апреля. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что проснулась утром от крика ребенка. Когда она вошла в соседнюю комнату, она увидела, что ее нетрезвый супруг совершает над сыном действия

насильственно-сексуального

характера. Женщине удалось отбить ребенка от насильника и сообщить о случившемся в полицию. При этом, как отмечают следователи, данная семья характеризовалась как благополучная и в поле зрения органов не попадала.

Педофил был сильно пьян, но осознал свою вину и попытался сбежать. Полицейские нашли подозреваемого на даче, где он планировал спрятаться.

Заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.