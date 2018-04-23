Ещё
Мать отбила шестилетнего сына от отца‐насильника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать отбила шестилетнего сына от отца‐насильника 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
31‐летнего жителя Красноярска задержали правоохранительные органы. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над шестилетним сыном. Об этом сообщила пресс‐служба МУ МВД России «Красноярское».
Инцидент случился накануне, 22 апреля. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что проснулась утром от крика ребенка. Когда она вошла в соседнюю комнату, она увидела, что ее нетрезвый супруг совершает над сыном действия
насильственно-сексуального
характера. Женщине удалось отбить ребенка от насильника и сообщить о случившемся в полицию. При этом, как отмечают следователи, данная семья характеризовалась как благополучная и в поле зрения органов не попадала.
Педофил был сильно пьян, но осознал свою вину и попытался сбежать. Полицейские нашли подозреваемого на даче, где он планировал спрятаться.
Заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Девятилетнюю девочку изнасиловал знакомый ее матери в Ставрополье. Извращенец совратил ребенка, пообещав купить сладкое.
360tv.ru: последние новости
Россиянка объявила голодовку в нью‐йоркской тюрьме после избиения сокамерницами Полицейского убили в драке в подмосковных Химках Оглашен приговор главе УСБ СК полковнику Максименко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»133
Центр Еревана парализован393
Индия лишила Россию Су-5775
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение