Волгоградец за один вечер напал с ножом на трех девушек

18-летний житель Ворошиловского района Волгограда 22 апреля в течение двух часов успел напасть с ножом на трех девушек и ранить их. Две пострадавшие были доставлены в больницу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, первое нападение молодой человек совершил около 22:15. В Ворошиловском районе он напал на 30-летнюю местную жительницу в подъезде ее дома. Угрожая ножом, он потребовал от нее отдать ему деньги. Спустя два часа на улице Рабоче-Крестьянской он напал на двух девушек в возрасте 24 лет и 21 года. Он также стал требовать от них денег. Получив отказ, злоумышленник набросился на них с ножом. Обе девушки были госпитализированы.