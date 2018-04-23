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Волгоградец за один вечер напал с ножом на трех девушек
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Волгоградец за один вечер напал с ножом на трех девушек 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
18-летний житель Ворошиловского района Волгограда 22 апреля в течение двух часов успел напасть с ножом на трех девушек и ранить их. Две пострадавшие были доставлены в больницу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, первое нападение молодой человек совершил около 22:15. В Ворошиловском районе он напал на 30-летнюю местную жительницу в подъезде ее дома. Угрожая ножом, он потребовал от нее отдать ему деньги. Спустя два часа на улице Рабоче-Крестьянской он напал на двух девушек в возрасте 24 лет и 21 года. Он также стал требовать от них денег. Получив отказ, злоумышленник набросился на них с ножом. Обе девушки были госпитализированы.
Сотрудники городского Управления МВД и Росгвардии задержали молодого человека по «горячим следам». Сейчас он находится под стражей. За совершенные нападения ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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