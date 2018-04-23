В Тамбовской области выросло количество преступлений

В январе-марте 2018 года в Тамбовской области зарегистрировано 3011 преступлений. Это на 4,5% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Количество преступлений в расчете на сто тысяч человек населения в первом квартале этого года составило 291 против 277 в январе-марте 2017 года (рост на 5,1%).

В этом году были задержаны 33 человека, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества. Это в полтора раза больше показателя 2017 года.

Кроме того на 7% выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.