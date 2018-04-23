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В Тамбовской области выросло количество преступлений
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В Тамбовской области выросло количество преступлений 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В январе-марте 2018 года в Тамбовской области зарегистрировано 3011 преступлений. Это на 4,5% больше, чем в аналогичный период 2017 года.
Количество преступлений в расчете на сто тысяч человек населения в первом квартале этого года составило 291 против 277 в январе-марте 2017 года (рост на 5,1%).
В этом году были задержаны 33 человека, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества. Это в полтора раза больше показателя 2017 года.
Кроме того на 7% выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
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