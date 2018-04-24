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Челябинского школьника будут судить за подготовку к продаже наркотиков
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Челябинского школьника будут судить за подготовку к продаже наркотиков 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Школьника в Челябинске будут судить за приготовление к сбыту партии наркотиков, сообщают в региональном СУ СКР.
17-летнего юношу задержали в феврале текущего года после того, как он получил по почте посылку с запрещённым веществом. По данным следствия, наркотики массой 59 г несовершеннолетний заказал в Интернете, дома у школьника нашли весы и материалы для фасовки доз.
«Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ОМВД «Калининский» об устранении причин, способствовавших совершению преступления», — прокомментировали в следственном управлении.
Напомним, ранее в сбыте психотропных веществ заподозрили троих школьников из Магнитогорска.
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