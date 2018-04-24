Челябинского школьника будут судить за подготовку к продаже наркотиков

Школьника в Челябинске будут судить за приготовление к сбыту партии наркотиков, сообщают в региональном СУ СКР.

17-летнего юношу задержали в феврале текущего года после того, как он получил по почте посылку с запрещённым веществом. По данным следствия, наркотики массой 59 г несовершеннолетний заказал в Интернете, дома у школьника нашли весы и материалы для фасовки доз.

«Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ОМВД «Калининский» об устранении причин, способствовавших совершению преступления», — прокомментировали в следственном управлении.