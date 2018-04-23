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Директор ООО «Промжилстрой» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам
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Директор ООО «Промжилстрой» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам 

Новая Кубань 58 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о завершении расследования уголовного дела и частичном погашении долга.
Компания ООО «Промжилстрой» занималась строительством жилых и нежилых зданий. В период с августа 2016 года по октябрь 2017 года директор не платил заработную плату своим 27 подчиненным.
— У руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия. — сообщили об итогах расследования в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ. Собрана необходимая доказательная база, материалы дела переданы в суд.
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