Директор ООО «Промжилстрой» предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам

Компания ООО «Промжилстрой» занималась строительством жилых и нежилых зданий. В период с августа 2016 года по октябрь 2017 года директор не платил заработную плату своим 27 подчиненным.

— У руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия. — сообщили об итогах расследования в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ. Собрана необходимая доказательная база, материалы дела переданы в суд.