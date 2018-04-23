Жительницу Адыгеи осудили за уклонение от административного надзора 

Шовгеновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы х. Мокро-Назаров Алены Ходаковой.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений).
«Решением Курганинского районного суда в отношении жительницы х. Мокро-Назаров установлен административный надзор с установлением административных ограничений с дальнейшим отбыванием наказания в х. Мокро-Назаров. Однако осужденная трижды нарушила установленные в отношении нее ограничения, а также покинула избранное место жительство без уведомления органа, осуществляющего административный надзор», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом смягчающих обстоятельств назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца в колонии общего режима.