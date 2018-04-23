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Сотрудницы завода в Ульяновске украли с предприятия детали на миллион
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Сотрудницы завода в Ульяновске украли с предприятия детали на миллион 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Две сотрудницы АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» украли с территории предприятия авиационно-технические изделия стоимостью около 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное УФСБ России.
Следователям стало известно, что контролер сборочно-монтажных работ отдела технического контроля и старший мастер сборочного цеха заплатили сотруднице охраны за выход с территории УКБП без досмотра. Так они смогли вынести с территории предприятия технические блоки.
Украденное имущество завода женщины планировали продать, но не успели. Блоки были найдены у них дом при обыске.
В отношении трех женщин были возбуждены уголовные дела. Они полностью признали свою вину.
Женщины получили условное наказание: контролер — 2 года 9 месяцев, старший мастер — 2 года 2 месяца, сотрудница охраны — 2 года.
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