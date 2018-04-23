Сотрудницы завода в Ульяновске украли с предприятия детали на миллион

Две сотрудницы АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» украли с территории предприятия авиационно-технические изделия стоимостью около 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное УФСБ России.

Следователям стало известно, что контролер сборочно-монтажных работ отдела технического контроля и старший мастер сборочного цеха заплатили сотруднице охраны за выход с территории УКБП без досмотра. Так они смогли вынести с территории предприятия технические блоки.

Украденное имущество завода женщины планировали продать, но не успели. Блоки были найдены у них дом при обыске.

В отношении трех женщин были возбуждены уголовные дела. Они полностью признали свою вину.

Женщины получили условное наказание: контролер — 2 года 9 месяцев, старший мастер — 2 года 2 месяца, сотрудница охраны — 2 года.