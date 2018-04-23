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Каждый девятый осужденный за коррупцию работал в правоохранительных органах
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Каждый девятый осужденный за коррупцию работал в правоохранительных органах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Генпрокуратура РФ сообщила, что среди осужденных за коррупцию в 2017 году 1,3 тысячи человек являлись сотрудниками правоохранительных органов, говорится на странице ведомства «ВКонтакте».
"В 2017 года судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 12,2 тысяч лиц по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Из общего количества осужденных 1,3 тысяч человек являлись должностными лицами правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 871 были должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 108 — депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов РФ.
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