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В Новом Уренгое женщина насмерть заколола знакомого ножом
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В Новом Уренгое женщина насмерть заколола знакомого ножом 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Следователи Нового Уренгоя возбудили уголовное дело об убийстве.
В преступлении подозревают местную жительницу, которая во время застолья убила 44-летнего знакомого. Как сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО, трагический инцидент произошел 21 апреля. Рабочие выпивали в жилом вагончике на территории свинофермы. Во время застолья подозреваемая поссорилась с мужчиной.
После словесной перепалки он вышел из-за стола и пошел на свою половину. Женщина, вооружившись ножом, отправилась за ним и ударила его в спину. После чего она зашла в свою комнату, спрятала нож и легла спать. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, проводят мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленницы. Местная жительница вину признала и активно сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.
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