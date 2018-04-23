В Новом Уренгое женщина насмерть заколола знакомого ножом

Следователи Нового Уренгоя возбудили уголовное дело об убийстве.

В преступлении подозревают местную жительницу, которая во время застолья убила 44-летнего знакомого. Как сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО , трагический инцидент произошел 21 апреля. Рабочие выпивали в жилом вагончике на территории свинофермы. Во время застолья подозреваемая поссорилась с мужчиной.

После словесной перепалки он вышел из-за стола и пошел на свою половину. Женщина, вооружившись ножом, отправилась за ним и ударила его в спину. После чего она зашла в свою комнату, спрятала нож и легла спать. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, проводят мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленницы. Местная жительница вину признала и активно сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.