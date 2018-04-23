В Подмосковье трое налоговиков стали фигурантами дела об особо крупной взятке

Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции , задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 млн рублей.

«Взаимовыгодные» проверки

В получении взятки обвиняются начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров , его заместитель Арсен Тебуев и начальник отдела выездных проверок Елена Домино, сообщает Legal.Report.

По данным следствия, чиновники договорились с руководством одной из коммерческих фирм за 15 млн рублей повлиять на итоги проверки, вскрывшей факты нарушения налогового законодательства. В частности, руководители ИФНС пообещали снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Первый транш в 10 млн рублей отправилась получать начальник отдела выездных проверок Домино, которую задержали с поличным. Позднее было задержано и ее начальство. По решению суда все обвиняемые отправлены под домашний арест.