Ещё
В Подмосковье трое налоговиков стали фигурантами дела об особо крупной взятке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье трое налоговиков стали фигурантами дела об особо крупной взятке 

pasmi.ru 1 час назад
В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 млн рублей.
«Взаимовыгодные» проверки
В получении взятки обвиняются начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров, его заместитель Арсен Тебуев и начальник отдела выездных проверок Елена Домино, сообщает Legal.Report.
По данным следствия, чиновники договорились с руководством одной из коммерческих фирм за 15 млн рублей повлиять на итоги проверки, вскрывшей факты нарушения налогового законодательства. В частности, руководители ИФНС пообещали снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Первый транш в 10 млн рублей отправилась получать начальник отдела выездных проверок Домино, которую задержали с поличным. Позднее было задержано и ее начальство. По решению суда все обвиняемые отправлены под домашний арест.
Межрайонная ИФНС №1 по Московской области обслуживает налогоплательщиков Раменского района и городов Жуковский, Бронницы, Раменское. Винокуров возглавляет инспекцию с 2011 года, до этого руководил ИФНС по городу Ступино Московской области.
pasmi.ru: последние новости
Матвиенко поторопилась с передачей Чайке контроля над следствием Полковника Максименко приговорили к 13 годам колонии Вынесший приговор Ходорковскому судья Данилкин уходит с поста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»129
Центр Еревана парализован389
Индия лишила Россию Су-5763
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение