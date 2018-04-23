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В Прикамье вынесли приговор мужчине, который 2,5 года бнасиловал ребёнка
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В Прикамье вынесли приговор мужчине, который 2,5 года бнасиловал ребёнка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
25-летнего жителя Кунгурского района признали виновным в многоэпизодных особо тяжких насильственных преступлениях в отношении своей несовершеннолетней родственницы.
Следователи насчитали больше десятка эпизодов.
«С июня 2014 года по февраль 2017 года молодой человек систематически совершал насильственные половые сношения и насильственные действия сексуального характера в отношении своей родственницы, 2001 года рождения, и систематически наносил ей побои», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Девушка много лет терпела издевательства. О преступлениях она рассказала только после того, как окончила школу и сменила место жительства.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.
Кроме того, следователь обратился в МВД.
«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних должны принять дополнительные меры к усилению профилактической работы для своевременного выявления и пресечения фактов совершения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних», — пояснили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
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