Поляки задержали калининградца за неоплаченный 4 года назад штраф

Польские пограничники задержали калининградца за неоплаченный 4 года назад штраф, сообщает Польский культурный центр в Калининграде

В 2014 году местный суд обязал 31-летнего мужчину выплатить 15 тысяч злотых за контрабанду сигарет. Россиянин этого не сделал, из страны уехал. Польский суд объявил его в розыск.