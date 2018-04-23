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Поляки задержали калининградца за неоплаченный 4 года назад штраф
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Поляки задержали калининградца за неоплаченный 4 года назад штраф 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Польские пограничники задержали калининградца за неоплаченный 4 года назад штраф, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
В 2014 году местный суд обязал 31-летнего мужчину выплатить 15 тысяч злотых за контрабанду сигарет. Россиянин этого не сделал, из страны уехал. Польский суд объявил его в розыск.
На днях калининградец вновь решил посетить Польшу, очевидно думая, что про его «долг» уже забыли. Но на границе его задержали. После оформления соответствующей документации нарушителя передали полицейским из Эльблонга.
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