Поляки задержали калининградца за неоплаченный 4 года назад штраф 

Польские пограничники задержали калининградца за неоплаченный 4 года назад штраф, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
В 2014 году местный суд обязал 31-летнего мужчину выплатить 15 тысяч злотых за контрабанду сигарет. Россиянин этого не сделал, из страны уехал. Польский суд объявил его в розыск.
На днях калининградец вновь решил посетить Польшу, очевидно думая, что про его «долг» уже забыли. Но на границе его задержали. После оформления соответствующей документации нарушителя передали полицейским из Эльблонга.