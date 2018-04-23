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Полиция в Москве завела дело на мужчину за жестокое убийство своего кота
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Полиция в Москве завела дело на мужчину за жестокое убийство своего кота 

MosDay.ru 17 часов назад
Полиция в Москве возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, избившего своего кота до смерти металлической трубой и прыгавшего на его теле, сообщает прокуратура столицы в понедельник. Прокуроры в ходе проверки выяснили, что 12 апреля молодой человек в квартире на Соловьином проезде до смерти избил своего кота Барсика металлической трубой. Затем он вынес кота в пакете в ближайший парк, где его выбросил и прыгал на пакете с мертвым животным около 10 минут, сообщает надзорное ведомство. Вскрытие выявило у погибшего кота «множественные повреждения, в том числе надрыв верхней трети трахеи, перелом нижней челюсти, множественные разрывы диафрагмы со смещением печени в грудную полость, множественные разрывы легких, разрывы и размозжение печени, отрыв почек». «По требованию Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы следственным отделом ОМВД России по району Ясенево Москвы возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя столицы по статье … „Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов“, — говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры Москвы, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.. В Ясеневе задержали предполагаемого убийцу кота. В районе Ясенево задержали молодого человека, подозреваемого в жестоком обращении с животными. В дежурную часть ОМВД района Ясенево обратилась москвичка, проживающая в Соловьином проезде. Женщина рассказала, что, придя с работы, не обнаружила своего кота. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался сын заявительницы, 21-летний молодой человек. Выяснилось, что он прогонял кота из своей комнаты, а кот не хотел уходить. Тогда парень нанес ему несколько ударов, от которых кот погиб. Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“.
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