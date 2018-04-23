Самарские «черные банкиры» незаконно обналичили 220 млн рублей 

Нелегальные финансовые операции принесли злоумышленникам многомиллионные доходы. В областном центре полицейские совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Самарской области задержали организованную группу, ее участников подозревают в проведении незаконных финансовых операций. Злоумышленники действовали без государственной регистрации и соответствующего разрешения. По данным ГУ МВД России по Самарской области, деньги клиентов поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. Позже средства обналичивали и передавали заказчикам. За каждую операцию «черные банкиры» получали свой процент. Таким образом за все время удалось провести около 220 млн рублей, 15,4 млн рублей из них составил чистый доход группы. В офисе оперативники изъяли печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, сотовые телефоны и банковские карты. Возбуждено уголовное дело. Трое организаторов задержаны, еще двое соучастников находятся под подпиской о невыезде.